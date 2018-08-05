Футболисты «Ахмата» в домашнем матче обыграли «Енисей»
Чечня Оксана Васильченко
Футбольный клуб «Ахмат» 5 августа на домашнем поле выиграл у «Енисея» из Красноярска
Матч 2-го тура Российской премьер-лиги прошел на «Ахмат-Арене» в Грозном.
Единственный гол забил Олег Иванов на 60-й минуте. Итог матча — 1:0.
Матч 3-го тура РПЛ грозненская команда проведет на выезде 12 августа с тульским «Арсеналом».
Как сообщали Юга.ру, ФК «Ростов» во 2-м туре РПЛ обыграл ЦСКА. ФК «Краснодар» 4 августа на выезде выиграл у «Урала» со счетом 1:2.
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