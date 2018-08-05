ФК «Ростов» во 2-м туре РПЛ обыграл ЦСКА

Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

Футбольный клуб «Ростов» 5 августа в гостях выиграл у ЦСКА

Матч 2-го тура РПЛ состоялся на «ВЭБ Арене».

Счет открыл «Ростов» на седьмой минуте. Отличился Сергей Паршивлюк. Второй тайм оказался безголевым. Итог игры — 0:1. 

Как сообщали Юга.ру, ФК «Краснодар» 4 августа на выезде обыграл «Урал» со счетом 1:2.

ФК «Ростов» ФК ЦСКА Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

ФК «Ростов» во 2-м туре РПЛ обыграл ЦСКА
Тренер ФК «Краснодар»: санкций в отношении Смолова за ДТП не будет
В горах Крыма спасли отравившихся грибами четырех туристов
В Анапе открыли второй фермерский дворик
Проект первого спортивного стадиона в Ингушетии выберут местные жители
Мэрия Сочи оправдала ливневку без люка, куда упал ребенок: «Бабушка ориентировалась на местности»

Лента новостей

Фоторепортажи

Кони, шляпки, казаки. Как прошли скачки на кубок губернатора Кубани

Статьи

Сыр преткновения. Хроника борьбы за бренд «Адыгейский сыр»

Как Адыгея защищает национальный продукт и кто с этим не согласен

Статьи

«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену

С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале