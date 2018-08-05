ФК «Ростов» во 2-м туре РПЛ обыграл ЦСКА
Ростовская область, Вся Россия Оксана Васильченко
Футбольный клуб «Ростов» 5 августа в гостях выиграл у ЦСКА
Матч 2-го тура РПЛ состоялся на «ВЭБ Арене».
Счет открыл «Ростов» на седьмой минуте. Отличился Сергей Паршивлюк. Второй тайм оказался безголевым. Итог игры — 0:1.
Как сообщали Юга.ру, ФК «Краснодар» 4 августа на выезде обыграл «Урал» со счетом 1:2.
Сыр преткновения. Хроника борьбы за бренд «Адыгейский сыр»
Как Адыгея защищает национальный продукт и кто с этим не согласен
«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену
С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.