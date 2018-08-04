Кадыров приехал на прощание с Темерхановым, осужденным за убийство полковника Буданова

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил церемонию прощания с осужденным за убийство полковника Юрия Буданова Юсупом Темерхановым

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Прощание прошло в селе Гелдаган, туда приехали более тысячи человек. Кадыров выразил соболезнования родным Темерханова.

«К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире. И Юсуп Темерханов не единственный, кто перенес из-за этого бесчеловечные испытания и лишения. При этом он сохранил честь, мужество, достоинство, найдя в себе силы воли не взять на себя чужую вину, не признаться в том, что он не содеял», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Темерханов умер 3 августа в Омске. В колонии он отбывал срок за убийство полковника Юрия Буданова, совершенное в 2011 году. Буданов в свою очередь отсидел срок за убийство 20-летней жительницы Чечни Эльзы Кунгаевой в 2000 году во время второй чеченской войны. Темерханов вину не признал.

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году Мосгорсуд приговорил Темерханова к 15 годам колонии строгого режима.

Рамзан Кадыров Убийство
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