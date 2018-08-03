На побережье в Избербаше нашли тело третьего утонувшего в море

Дагестан

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Спасатели обнаружили тело подростка, утонувшего в Каспийском море в Дагестане

Как сообщали Юга.ру, 2 августа в море у Избербаша четырех человек унесло в море. Одного человека удалось спасти, двое погибли. Третьего пропавшего — 15-летнего подростка искали более суток.

«По состоянию на 15:15 3 августа поисково-спасательные работы в Избербаша завершены, найдено тело юноши 15 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

В поисках было задействовано 50 человек, включая 8 водолазов и 19 единиц техники ,в том числе беспилотное летательное средство.

Происшествия
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