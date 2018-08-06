Кубанцам рассказали, как не купить квартиру с долгами за капремонт от прежнего владельца

В краевом фонде капитального ремонта посоветовали перед покупкой квартиры проверять, есть ли у прежнего владельца долги за капремонт

«Согласно ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, обязанность, в том числе и долг за капитальный ремонт от предыдущего собственника, переходит к новому владельцу. Это происходит с момента регистрации собственности», — пояснили в пресс-службе фонда.

Гражданам при покупке квартиры рекомендуют проверить, имеются ли долги за капремонт у предыдущего владельца.

Накопительные платежи на финансирование будущего капремонта в региональный фонд-оператор или на отдельный счет дома являются не правом, а обязанностью собственника жилья. За нарушение такой обязанности предусмотрены начисления пени — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга. Неустойку начисляют начиная с 31-го дня образования долга.

При наличии задолженности региональный оператор вправе обратиться в суд. В этом случае собственники не только оплатят задолженность, но и судебные расходы.