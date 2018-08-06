Кубанцам рассказали, как не купить квартиру с долгами за капремонт от прежнего владельца

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В краевом фонде капитального ремонта посоветовали перед покупкой квартиры проверять, есть ли у прежнего владельца долги за капремонт

Читайте также:

«Согласно ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, обязанность, в том числе и долг за капитальный ремонт от предыдущего собственника, переходит к новому владельцу. Это происходит с момента регистрации собственности», — пояснили в пресс-службе фонда.

Гражданам при покупке квартиры рекомендуют проверить, имеются ли долги за капремонт у предыдущего владельца.

Накопительные платежи на финансирование будущего капремонта в региональный фонд-оператор или на отдельный счет дома являются не правом, а обязанностью собственника жилья. За нарушение такой обязанности предусмотрены начисления пени — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга. Неустойку начисляют начиная с 31-го дня образования долга.

При наличии задолженности региональный оператор вправе обратиться в суд. В этом случае собственники не только оплатят задолженность, но и судебные расходы. 

Капремонт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Яблоновский мост планируют отремонтировать до 20 августа
Глава Новороссийска поручил срочно расчистить ливневую систему в городе
«Уфа» разгромила «Анжи» в матче ЧР
Новое направление «Магнита» — «Здоровье» возглавил еще один бывший топ-менеджер X5 Retail Group
Ростовчанин расстрелял трех посетителей бильярдного клуба за отказ играть на деньги. Один человек погиб, двое пострадали
В Кавказском районе в ДТП с тремя грузовиками и четырьмя легковушками погибли двое

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале