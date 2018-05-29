В Краснодарском фонде капремонта рассказали о компенсациях для льготников

В Краснодарском краевом фонде капитального ремонта рассказали о государственной поддержке льготным категориям граждан

По данным фонда, ни одна категория граждан, чьи дома включены в программу капремонта, не освобождена от оплаты взносов. Взносы оплачивают в полном объеме все представители льготных групп. Тариф остается неизменным и составляет 5,32 рубля за 1 кв. метр, сообщили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что у фонда нет полномочий уменьшать сумму подлежащего оплате взноса или освобождать граждан от оплаты. Однако в качестве господдержки для льготников предусмотрена компенсация оплаченных взносов за капремонт. Например, жители старше 70 лет могут получить компенсацию до 50% от суммы оплачиваемых взносов, старше 80 лет — до 100%. Размер компенсации рассчитывают, исходя из социальной нормы площади жилья.

Размер льготы рассчитывают индивидуально в органах соцзащиты, посредством которых происходят выплаты. Чтобы получить подробную информацию об условиях получения компенсации взносов на капремонт, следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

В фонде капремонта подчеркнули, что компенсация не предоставляется абонентам, у которых есть долги по взносам.