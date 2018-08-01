В Краснодаре суды массово прекращают дела участников акции «Он нам не царь»

Десятки дел участников акции «Он нам не царь», прошедшей в Краснодаре 5 мая, прекращены. Об этом сообщает международная правозащитная группа «Агора»

«За последний месяц в Краснодаре удалось добиться прекращения незаконных десятков дел участников акции 5 мая о неповиновении полицейским (ст. 19.3 КоАП РФ) и направления на новые рассмотрения дел по нарушению порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ)», — рассказал адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы участников акции.

По его словам, в судах защитникам значительно помогло разъяснение июньского пленума Верховного суда РФ о том, что нельзя одновременно совершить оба правонарушения и 20.2 и 19.3: неисполнение требования сотрудника полиции прекратить те или иные действия является специальной нормой по отношению к ст. 19.3, поэтому квалифицироваться отдельно нарушение не должно.

Аванесян также сообщил, что полицейские копировали рапорта в дела по обеим статьям и прикладывали к ним «странные черно-белые фотографии, непонятно где и когда сделанные без должного заверения, под которыми указывалось: данный гражданин 5 мая 2018 года участвовал в акции на улице Красная».

«Таким образом, Краснодарский краевой суд массово прекращает дела участников митинга 5 мая в Краснодаре, возбужденные по статье 19.3 в сочетании со статьей 20.2 КоАП РФ в связи с двойным наказанием за одну и ту же акцию. Кроме того, по многим делам по 20.2 суд отменил постановления суда первой инстанции и направил дела на новое рассмотрение в связи с отсутствием в деле оригиналов рапортов и пояснений сотрудников полиции», — сказал адвокат.

Как сообщали Юга.ру, во время несанкционированной акции протеста «Он нам не царь», приуроченной к очередной инаугурации президента России Владимира Путина, в Краснодаре были задержаны по разным данным от 48 до 60 человек.