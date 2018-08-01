В Пятигорске пропал 61-летний мужчина в тапочках и темно-серых шортах

Краснодарский край

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В Пятигорске полицейские разыскивают 61-летнего местного жителя

Он вышел из дома 26 июля и до сих пор не вернулся.

Рост мужчины — 176 см. Он плотного телосложения, имеет короткие седые волосы, носит усы. Глаза светлые.

На нем была бело-коричневая рубашка, темно-серые шорты и тапочки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят сообщить в дежурную часть полиции Пятигорска по телефонам: 8 (8793) 369-250, 8 (8793) 369-359, 02, 102.

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