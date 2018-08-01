Жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой

Краснодарский край

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В Сочи в ночь с 1 на 2 августа прогнозируют сильные осадки

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, ночью и утром 2 августа на территории Сочи ожидается дождь с грозой, местами сильные осадки.

Все оперативные городские службы курорта перевели в состояние повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде. В регионе прогнозируют дожди с грозой и градом, жару до 39 °С, а над черным морем будет высока вероятность формирования смерчей.

Погода Сочи
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