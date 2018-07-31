Смерчи, ливни и жара: на Кубани объявили очередное экстренное предупреждение

В Краснодарском крае 31 июля и 1 августа ожидаются сильные осадки, вероятность формирования смерчей над морем и сильная жара

В течение дня 31 июля, а также ночью и утром 1 августа на Кубани прогнозируют сильные дожди, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На юго-востоке и юго-западе края, а также Черноморского побережья на участке Анапа — Магри ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.