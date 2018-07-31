Смерчи, ливни и жара: на Кубани объявили очередное экстренное предупреждение

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 31 июля и 1 августа ожидаются сильные осадки, вероятность формирования смерчей над морем и сильная жара

В течение дня 31 июля, а также ночью и утром 1 августа на Кубани прогнозируют сильные дожди, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

На юго-востоке и юго-западе края, а также Черноморского побережья на участке Анапа — Магри ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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В этот же период над Черным морем на отрезке побережья от Анапы до Магри сохранится опасность образования смерчей. Кроме того, 31 июля местами по краю, за исключением побережья Черного моря, прогнозируют жару до 39 °С.

В связи с этим МЧС напоминает жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, метеорологи прогнозировали на Кубани в первой половине недели ливни и жару.

Безопасность МЧС Погода Черное море
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Смерчи, ливни и жара: на Кубани объявили очередное экстренное предупреждение
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