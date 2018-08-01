В Краснодаре открыли после ремонта переезд по улице Каляева

Переезд через трамвайные пути на перекрестке Каляева и Гагарина в Краснодаре открыли после реконструкции 1 августа

С 1 августа по разделенной рельсами улице Каляева можно ездить сразу по двум сторонам.

«Помимо участия в федеральных и региональных программах по ремонту и реконструкции дорог, мы стараемся улучшить движение на разных участках и в разных районах города. Такие локальные изменения являются хорошим дополнением к масштабным ремонтным работам», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов во время утреннего рабочего объезда города.

Мэр также отметил, что уже построен новый переезд через трамвайные пути в районе Трамвайной и Селезнева. Также «Зиповское кольцо» преобразовали в Т-образный перекресток с ремонтом Офицерского путепровода.

Во время ремонта на улице Каляева рабочие заменили 250 метров трамвайных рельс и бетонные шпалы на деревянные, отремонтировали проезжую часть и уложили новый асфальт по улице Гагарина от проспекта Труда до Каляева. Участок с новым покрытием стал дополнительной полосой для движения автомобилей, скоро там установят светофор, рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Таким образом, с первого августа движение по улице Каляева от Гагарина до Красных Партизан осуществляется по двум полосам. Каждая сторона улицы является односторонней, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Пропускная способность участка увеличена в два раза. В обратном направлении — от Гагарина до Красных Партизан через новый переезд для движения доступна нечетная сторона Каляева. Ранее она была тупиковой, упиралась в трамвайные пути», — отметил директор департамента транспорта Владимир Архипов.

Как сообщали Юга.ру, 9 июня пересечении улиц Каляева и Гагарина начали ремонт проезжей части.