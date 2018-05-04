В Краснодаре на месяц перекроют одну из полос на Селезнева

В Краснодаре с 5 мая по 4 июня будет перекрыта одна из полос на улице Селезнева

Движение будет ограничено на пересечении с улицей Старокубанской в сторону Трамвайной.

«На закрытом участке улицы будут выполняться работы по ремонту проезжей части. Контроль за производством работ будут осуществлять наши специалисты», — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.