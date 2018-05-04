В Краснодаре на месяц перекроют одну из полос на Селезнева

Краснодарский край

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В Краснодаре с 5 мая по 4 июня будет перекрыта одна из полос на улице Селезнева

Движение будет ограничено на пересечении с улицей Старокубанской в сторону Трамвайной.

«На закрытом участке улицы будут выполняться работы по ремонту проезжей части. Контроль за производством работ будут осуществлять наши специалисты», — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодар Ремонт дорог

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