В Краснодаре на перекрестке улиц Каляева и Гагарина сделают трамвайный переезд

В Краснодаре с 9 июня по 31 июля на пересечении улиц Каляева и Гагарина проведут ремонт проезжей части

«На пересечении улиц Каляева и Гагарина обустроят трамвайный переезд. Для этого проведут ремонт асфальта на подходах к перекрестку. На улице Гагарина от проезда Труда до Каляева сделают асфальтобетонное покрытие проезжей части. После этих работ откроют двухстороннее движение на улице Каляева от Красных Партизан до Гагарина с разделительной полосой для трамвайного движения», — сказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

По его словам, общая пропускная способность улиц в этом районе города увеличится. Все работы подрядчик выполнит за счет финансирования из внебюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.