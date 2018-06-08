В Краснодаре на перекрестке улиц Каляева и Гагарина сделают трамвайный переезд

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с 9 июня по 31 июля на пересечении улиц Каляева и Гагарина проведут ремонт проезжей части

«На пересечении улиц Каляева и Гагарина обустроят трамвайный переезд. Для этого проведут ремонт асфальта на подходах к перекрестку. На улице Гагарина от проезда Труда до Каляева сделают асфальтобетонное покрытие проезжей части. После этих работ откроют двухстороннее движение на улице Каляева от Красных Партизан до Гагарина с разделительной полосой для трамвайного движения», — сказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

По его словам, общая пропускная способность улиц в этом районе города увеличится. Все работы подрядчик выполнит за счет финансирования из внебюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на перекрестке улиц Каляева и Гагарина сделают трамвайный переезд
В Майкопе устроят разговение для мусульман Адыгеи и Кубани
Музей истории ГУЛАГа узнал о секретном приказе об уничтожении информации о репрессированных
В Краснодаре с рельс сошел трамвай
Губернатор Ростовской области встретится с донбасскими беженцами из Батайска после их обращения к Путину
В Ингушетии во время спецоперации убили боевика

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале