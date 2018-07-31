В Краснодаре три трамвайных маршрута временно пустят в обход улицы Коммунаров

В Краснодаре временно изменят схемы движения трамвайных маршрутов № 2, 5 и 8

Изменения будут действовать в ночное время 1 и 2 августа на участке улицы Коммунаров от Горького до Пашковской. В это время на Коммунаров будут проводить капремонт трамвайных путей, объяснил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Анфиногенов.

Трамваи маршрута № 2 с 22:30 пойдут от улицы Декабристов по Садовой в Западное депо, от Индустриальной вагоны проследуют по Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе и Садовой до Декабристов. Последние вагоны по обычному маршруту стартуют от Декабристов в 22:08, от Индустриальной — в 22:12.

Трамваи № 5 и 8 с 22:15 будут курсировать между своими конечными через улицу Садовую. Последние вагоны по привычному маршруту № 5 отправятся от Солнечной в 21:52, от Бершанской — в 21:26. Последние трамваи № 8 отправятся от Солнечной — в 22:01, от хладокомбината — в 21:54, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, накануне власти Краснодара рассказали о планах по строительству четырех новых трамвайных веток, которые продолжат уже существующие линии.