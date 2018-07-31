В Краснодаре нашли тело мужчины в реке у пляжа Старой Кубани
В Краснодаре в реке Кубани 30 июля обнаружили тело мужчины
Спасатели заметили погибшего на пляже «Старая Кубань» в микрорайоне Гидростроителей во время плановой проверки.
«Личность мужчины не установлена, на вид ему 30-35 лет. Тело пробыло в воде около суток», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Арамаис Казарян.
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