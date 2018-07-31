Мэр Сочи уволил главу компании по уборке города, назначенного два месяца назад

Сергей Павленко покинул должность руководителя сочинского «Спецавтохозяйства по уборке города» (САХ)

Об этом сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов 31 июля на еженедельном планерном совещании.

«Я принял решение оказать недоверие Павленко», — объявил глава города.

Исполнять обязанности гендиректора САХ будет заместитель Павленко Гоча Урушадзе, который ранее руководил департаментом городского хозяйства.

Гоча Урушадзе окончил Грузинский технический университет и Орловскую региональную академию госслужбы. Свою трудовою деятельность он начал электриком и разнорабочим на РСУ треста «Грузстройтранс». Некоторое время до ноября 2013 года Урушадзе возглавлял «Спецавтохозяйство по уборке города».

Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года руководителем «Спецавтохозяйства по уборке города» стал Сергей Павленко, который с 2011 по 2015 год был главой Центрального района Сочи. В 2012-м в его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, однако он продолжал возглавлять Центральный район вплоть до приговора.

В мае 2015 года суд приговорил Павленко к году колонии-поселения и лишил права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Однако чиновник обжаловал приговор и был амнистирован.