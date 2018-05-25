Бывший глава Центрального района Сочи возглавит компанию по уборке города
Сочинским АО «Спецавтохозяйство по уборке города» (САХ) будет руководить Сергей Павленко, судимый за злоупотреблении должностными полномочиями
Об этом порталу Юга.ру сообщил источник в мэрии курорта.
«Решение о назначении принято, но приказ еще не подписан», — уточнил представитель администрации.
В феврале 2011 года Павленко стал главой Центрального района. Как сообщали Юга.ру, в 2012-м в его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, однако он продолжал возглавлять Центральный район вплоть до приговора. С середины мая 2015 года чиновник официально находится в отпуске.
По версии обвинения, в 2009 году Павленко, занимая пост начальника управления капитального ремонта, подписал документы с ложными сведениями, на основании чего два предприятия получили из бюджета города более 48 млн рублей.
29 мая за злоупотребление служебными полномочиями суд Центрального района Сочи приговорил Павленко к году в колонии и лишил права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Однако Павленко обжаловал приговор и был амнистирован.
В апреле в Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий задержали заместителя главы города Юрия Паламарчука. Чиновник также был председателем совета директоров САХ. Следствие полагает, что в феврале 2016 года он, зная о наличии кредиторской задолженности и убытков компании, передал полномочия единоличного исполнительного органа спецавтохозяйства управляющей организации ООО «ТСМ».
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