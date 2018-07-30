На Кубани прогнозируют дожди с градом в первой половине недели

В Краснодарском крае в период с 30 июля по 1 августа синоптики прогнозируют сильные осадки и жару

По данным Краснодарского гидрометцентра, 30 июля местами в крае будет идти кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильные осадки с градом. Днем воздух прогреется до 31-36°, местами до 38 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах при грозе шквал 20-25 м/с. На Черноморском побережье днем термометры покажут 28-33 °С.

В Краснодаре в понедельник вечером ожидается кратковременный дождь, гроза. Дневная температура — 34-36 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

31 июля и 1 августа на Кубани прогнозируют местами кратковременный дождь с грозой, большую часть времени в отдельных пунктах будет идти сильный дождь с градом. Ночная температура — 20-25 °С, местами в юго-восточных предгорьях 18-20 °С, днем воздух прогреется до 30-35 °С, 31 июля в отдельных пунктах — до 38 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

На Черноморском побережье во вторник и среду местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 21-26 °С, днем 29-34 °С. Ветер 6-11 м/с, при грозе местами 12-17 м/с, в Новороссийске до 20 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре будет облачно, ночью похолодает до 25-27 °С, днем будет 34-36 °С. Ветер 2-4 м/с.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани до 30 июля действует экстренное предупреждение по непогоде. В этот период высока вероятность формирования смерчей над морем.