ФК «Ростов» обыграл «Ахмат» в первом матче сезона

Ростовская область, Чечня

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Футбольные клубы «Ростов» и «Ахмат» 28 июля провели матч 1-го тура Российской премьер-лиги

Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Бьорн Сигурдарсон.

С трибун стадиона за игрой наблюдали 27,9 тыс. болельщиков.

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Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 5 августа в гостях у московского ЦСКА. В этот же день грозненцы на своем поле сыграют с новичком премьер-лиги красноярским «Енисеем».

Как сообщали Юга.ру, ранее махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Уралом» в первом матче сезона-2018/19.

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