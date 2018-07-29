ФК «Ростов» обыграл «Ахмат» в первом матче сезона

Футбольные клубы «Ростов» и «Ахмат» 28 июля провели матч 1-го тура Российской премьер-лиги

С трибун стадиона за игрой наблюдали 27,9 тыс. болельщиков.

Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Бьорн Сигурдарсон.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 5 августа в гостях у московского ЦСКА. В этот же день грозненцы на своем поле сыграют с новичком премьер-лиги красноярским «Енисеем».

Как сообщали Юга.ру, ранее махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Уралом» в первом матче сезона-2018/19.