В Сочи поступят 400 новых автобусов, адаптированных для инвалидов

Краснодарский край

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В Сочи в 2019 году на муниципальные маршруты пустят 400 новых автобусов, адаптированных для граждан с ограниченными возможностями

Таким образом, весь муниципальный транспорт курорта станет доступным для инвалидов. К проведению чемпионата мира по футболу в городе дополнительно привели к требованиям доступной среды 56 объектов. Рабочие отремонтировали тактильную плитку, пешеходные дорожки, установили понижающие бордюры.

В строящихся зданиях также учитывают требования для маломобильных жителей. При вводе зданий в эксплуатацию привлекают общественные организации инвалидов и технических экспертов добровольной системы сертификации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи введут новые автобусные маршруты — № 1 и № 11, которые будут курсировать по Курортному проспекту, улицам Виноградной, Донской, Транспортной и Яна Фабрициуса.

Инвалиды Сочи Транспорт
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