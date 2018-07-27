В Сочи появятся два новых автобусных маршрута

В Сочи введут новые автобусные маршруты — № 1 и № 11, которые будут курсировать по Курортному проспекту, улицам Виноградной, Донской, Транспортной и Яна Фабрициуса

Оба рейса будут обслуживать автобусы большой вместимости, а интервал составит менее пяти минут.

«Первый маршрут будет ходить с Донской в сторону Краснодарского кольца, а маршрут № 11 будет идти ему на встречу, начиная двигаться с Донской в сторону Виноградной. Соответственно, будут отменены дублирующие их маршруты», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Поэтапная оптимизация маршрутной сети курорта начнется 1 января и продлится до конца 2019 года.

Еще одним нововведением будет перевод части пригородных маршрутов на городские — многотарифные. В частности, это касается Адлерского и Лазаревского направлений. Например, маршруты № 125 и № 155 станут городскими. Таким образом для граждан, которые пользуются льготами, смогут воспользоваться проездным билетом и доехать до Адлера и Лазаревского на пригородных маршрутах со скидкой 50%.

Также в городе планируют заменить автобусы малой вместимости на транспорт, оснащенный кондиционерами, пандусами для маломобильных пассажиров и терминалами для безналичной оплаты проезда.