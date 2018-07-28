ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
В Нижнем Новгороде 27 июля «Локомотив» и ЦСКА провели матч за Суперкубок России
Поединок завершился со счетом 0:1. Таким образом, ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка.
Единственный гол на 106-й минуте забил полузащитник армейцев Хетаг Хосонов.
На 113-й минуте судья показал красную карточку Соломону Кверкевелии и «Локо» доигрывал матч в меньшинстве.
Игра собрала на трибунах стадиона «Нижний Новгород» 43 тыс. 319 зрителей.
Напомним, в прошлом сезоне Суперкубок России завоевал московский «Спартак».
Как сообщали Юга.ру, «Локомотив» стал чемпионом России сезона-2017/18 и должен был сыграть за Суперкубок с обладателем Кубка страны «Тосно», однако ленинградская команда прекратила существование после завершения сезона.
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