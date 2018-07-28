ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России

В Нижнем Новгороде 27 июля «Локомотив» и ЦСКА провели матч за Суперкубок России

Поединок завершился со счетом 0:1. Таким образом, ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка.

Единственный гол на 106-й минуте забил полузащитник армейцев Хетаг Хосонов.

На 113-й минуте судья показал красную карточку Соломону Кверкевелии и «Локо» доигрывал матч в меньшинстве.

Игра собрала на трибунах стадиона «Нижний Новгород» 43 тыс. 319 зрителей.

Напомним, в прошлом сезоне Суперкубок России завоевал московский «Спартак».

Как сообщали Юга.ру, «Локомотив» стал чемпионом России сезона-2017/18 и должен был сыграть за Суперкубок с обладателем Кубка страны «Тосно», однако ленинградская команда прекратила существование после завершения сезона.