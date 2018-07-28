В парке Черкесска дерево упало на людей. Пострадали трое детей и двое взрослых

В Черкесске в городском парке отдыха «Зеленый остров» 27 июля шквалистый ветер повалил дерево на людей

Посетители парка прятались от сильного дождя под деревом, однако оно рухнуло. В результате пострадали трое детей и двое взрослых, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Всех потерпевших госпитализировали в больницы Черкесска. Медики оказывают им необходимую помощь, заверили в министерстве здравоохранения региона.

Накануне в Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. В реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей, предупредили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Как сообщали Юга.ру, 27 июля в Кисловодске после урагана ввели режим ЧС.