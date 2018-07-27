В Кисловодске после урагана ввели режим ЧС

В Кисловодске ликвидируют последствия урагана, прошедшего днем 27 июля

Как сообщали Юга.ру, порывы ветра достигали 18 м/с.

«Произошло падение 10 деревьев, повреждены два автомобиля. Подтоплены низменные участки одной улицы, первого этажа ТД "Кристалл" и одного частного жилого дома. Нарушено энергоснабжение на улицах Гастелло, Озерная, Пятигорская, Первомайская, Клары Цеткин, Вокзальная, Шаляпина, Белинского, газоснабжение трех частных жилых домов, частично повреждена кровля на пристройке в детской школе-интернате», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее также сообщалось об одном пострадавшем, которого госпитализировали после того, как дерево упало на его автомобиль.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья. Проводятся аварийно-восстановительные работы, на месте работает оперативная группа.

Также ливни прошли в других городах Кавминвод, но Кисловодск пострадал больше всех.

По данным краевого Гидрометцентра, 28–30 июля на территории Ставрополья ожидается сильный дождь с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС природного характера локального уровня.