Автовокзал Ростова оштрафовали за участие в картельном сговоре

Ростовская область

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Ростовское УФАС оштрафовало ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» за организацию картельного сговора

«Сотрудники "Донавтовокзала" направляли пассажиров в кассы "Транс Сервиса" при наличии других аналогичных, а зачастую и более выгодных для потребителей маршрутов, что ущемляло как интересы пассажиров, которым приходится приобретать более дорогие билеты, так и других перевозчиков», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обе компании привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.32 КоАП (Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения). Совокупный размер штрафа превысил 10 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, у автовокзала Ростова-на-Дону имеются долги перед 18 перевозчиками. Организация не выплатила транспортным компаниям более 100 млн рублей. Из-за этого часть маршрутов в разные города с ростовского автовокзала отменена.

Ростов-на-Дону
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