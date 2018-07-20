Пять маршрутов из Ростова в крупные города отменены из-за долгов автовокзала

Маршруты Ростов — ст. Тацинская, Ростов — Белгород, Ростов — Астрахань, Ростов — Саратов и Ростов — Харьков отменены из-за долгов «Донавтовокзала»

«В адрес автовокзала перевозчик неоднократно направлял письма о приостановлении обслуживания рейсов по причине сложившейся сложной экономической ситуации и из-за отсутствия ГСМ и запчастей. Уже прекращены рейсы в станицу Тацинскую, Белгород, Астрахань, Саратов и Харьков. Возобновление обслуживания этих маршрутов произойдет после погашения ПАО "Донавтовокзал" задолженностей», — сообщила президент Ассоциации работников транспорта и туризма Ирина Ал Зирки.

Как писали Юга.ру, из-за долгов «Донавтовокзала» жители Ростовской области могут не попасть в Ставрополь, Ялту и Феодосию.

«Донавтовокзал» имеет долги перед 18 перевозчиками, являющимися членами Ассоциации работников транспорта и туризма (АРТТ), которые тоже находятся на грани банкротства. На сегодняшний день организация не выплатила транспортным компаниям более 100 млн рублей.