В Караево-Черкесии нашли украденную бронзовую скульптуру Муму

В Карачаево-Черкесии полицейские нашли фрагмент памятника русскому писателю Ивану Тургеневу — скульптуру Муму, которую ранее украли неизвестные

Сотрудникам полиции сообщили, что статуэтку сдали в пункт переработки металла в Усть-Джегуте. Подозреваемых в краже установили, ими оказались два подростка из Черкесска. Они дали признательные показания.

Скульптуру изъяли и передали собственнику. Ее уже установили на прежнее место, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Как сообщали Юга.ру, в сквере в центре Черкесска в июне неизвестные похитили бронзовую статую персонажа собачки Муму. Она входила в архитектурную композицию вместе с памятником Тургеневу.