В Черкесске украли бронзовую статую Муму

Карачаево-Черкесия

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В сквере в центре Черкесска неизвестные украли бронзовую статую персонажа собачки Муму

Муму входила в архитектурную композицию вместе с памятником русскому писателю Ивану Тургеневу. Бронзовое изваяние открыли в декабре 2015 года.

«Этот памятник, и особенно скульптуру собачки, очень любили горожане. Сейчас ее действительно украли. Мы намерены подать заявление в полицию и надеемся, что правоохранители найдут тех, кто это сделал», — рассказал корреспонденту «Интерфакс-Юг» сотрудник коммунального отдела мэрии Черкесска.

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Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года в Пятигорске вандалы оторвали бронзовую шляпу от скульптурной композиции с персонажем книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Кисой Воробьяниновым.

Кражи Культурное наследие Памятники Черкесск
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