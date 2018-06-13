В Черкесске украли бронзовую статую Муму

В сквере в центре Черкесска неизвестные украли бронзовую статую персонажа собачки Муму

Муму входила в архитектурную композицию вместе с памятником русскому писателю Ивану Тургеневу. Бронзовое изваяние открыли в декабре 2015 года.

«Этот памятник, и особенно скульптуру собачки, очень любили горожане. Сейчас ее действительно украли. Мы намерены подать заявление в полицию и надеемся, что правоохранители найдут тех, кто это сделал», — рассказал корреспонденту «Интерфакс-Юг» сотрудник коммунального отдела мэрии Черкесска.