В Черкесске украли бронзовую статую Муму
В сквере в центре Черкесска неизвестные украли бронзовую статую персонажа собачки Муму
Муму входила в архитектурную композицию вместе с памятником русскому писателю Ивану Тургеневу. Бронзовое изваяние открыли в декабре 2015 года.
«Этот памятник, и особенно скульптуру собачки, очень любили горожане. Сейчас ее действительно украли. Мы намерены подать заявление в полицию и надеемся, что правоохранители найдут тех, кто это сделал», — рассказал корреспонденту «Интерфакс-Юг» сотрудник коммунального отдела мэрии Черкесска.
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