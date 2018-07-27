В Дагестане при столкновении легковушки и грузовика погибли пять человек

Дагестан

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В Кизилюртовском районе Дагестана 26 июля произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и КамАЗ

ДТП произошло в 22:00. Автомобили ВАЗ и КамАЗ столкнулись возле села Новый Чиркей. В результате погибли пять человек, которые находились в легковушке.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан.

Ранее Юга.ру писали, что в Кизлярском районе Дагестана 25 июля столкнулись две легковушки. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей. 

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