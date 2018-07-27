В Дагестане при столкновении легковушки и грузовика погибли пять человек

В Кизилюртовском районе Дагестана 26 июля произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и КамАЗ

ДТП произошло в 22:00. Автомобили ВАЗ и КамАЗ столкнулись возле села Новый Чиркей. В результате погибли пять человек, которые находились в легковушке.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан.