В Дагестане при столкновении легковушки и грузовика погибли пять человек
Дагестан Оксана Васильченко
В Кизилюртовском районе Дагестана 26 июля произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и КамАЗ
ДТП произошло в 22:00. Автомобили ВАЗ и КамАЗ столкнулись возле села Новый Чиркей. В результате погибли пять человек, которые находились в легковушке.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан.
Ранее Юга.ру писали, что в Кизлярском районе Дагестана 25 июля столкнулись две легковушки. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей.
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