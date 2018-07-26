В Дагестане в ДТП пострадали трое детей и пятеро взрослых

Дагестан

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В Кизлярском районе Дагестана 25 июля столкнулись две легковушки, пострадали восемь человек

По предварительным данным, авария произошла в 18:20. На 32-м километре трассы Кизляр — Крайновка столкнулись два автомобиля ВАЗ. В результате пострадали восемь человек, среди которых были трое детей. Их отправили в региональное отделение больницы.

Полиция проводит проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД Дагестана.

Ранее Юга.ру писали, что в аварии под Краснодаром 25 июля погибли два человека и еще двое получили травмы.

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