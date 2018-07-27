Жители Кубани смогут увидеть самое продолжительное за несколько лет лунное затмение

Жители Краснодарского края в ночь с 27 на 28 июля смогут наблюдать затмение Луны

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Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал порталу Юга.ру, что в этом году лунное затмение будет достаточно интересным. Оно станет самым продолжительным за последние несколько лет. «Последний раз такое затмение наблюдали в июне 2011 года. В этом году полная фаза затмения продлится 1 час 42 минуты, частная фаза — 3 часа 54 минуты. Затмение начнется в 20:14 и завершится в 2:28. Полная фаза, когда затмение будет максимально видно, начнется в 22:30 и закончится в 0:13. В течение 103 минут Луна будет проходить через центр Земной тени», — пояснил ученый.