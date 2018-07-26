Экс-президенту Армении Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998–2008 годах, предъявлено обвинение в свержении конституционного строя государства в 2008 году. Дело в отношении него началось с приходом к власти нынешнего премьера республики Никола Пашиняна

Кочаряна обвиняют по ст. 300.1 УК страны — свержение Конституционного строя Армении с применением насилия. Состав преступления следствие обнаружило в его действиях в 2008 году — в марте он инициировал разгон демонстрации несогласных с результатами президентских выборов, прошедших 19 февраля. Победил тогда преемник Кочаряна — Серж Саргсян. Тысячи протестующих обвиняли власти в многочисленных нарушениях. Митинги были организованы сторонниками кандидата на этих выборах — первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Среди организаторов манифестаций был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. В столкновениях погибли восемь протестующих и двое силовиков. Протесты закончились после того, как Кочарян ввел чрезвычайное положение — оно вступило в силу в ночь на 2 марта.

«На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи № 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения», — говорится в сообщении Специальной следственной службы республики.

По версии следствия, Кочарян незаконно применил против протестующих войска. Сам он утверждает, что действовал в рамках существующего законодательства, передает «Коммерсантъ». Обвинения бывшему президенту были предъявлены после допроса, на который он пришел вместе с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым (в 2008 году он был начальником Ереванского гарнизона армянской армии).

В деле есть еще один подозреваемый — бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян. Сейчас он объявлен в розыск.

Роберт Кочарян по армянским законам обладает неприкосновенностью, однако следователи обратились в суд, чтобы добиться его ареста.

После массовых беспорядков 2008 года Пашинян был объявлен в розыск. Он добровольно сдался властям, и в январе 2010 года его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении. В мае этого года Пашинян был избран премьер-министром Армении.

Директор ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян сказал РБК, что в Армении сейчас большинство граждан поддерживают действия новых властей и требует разобраться с событиями 2008 года, так как в последние годы эта тема была политическим табу.