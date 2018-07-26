СК не стал возбуждать уголовное дело против бывшего мэра Краснодара Евланова

Управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю отказало в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы краевого центра Владимира Евланова

Следственные органы проводили проверку из-за нарушений при строительстве духовного центра в Краснодаре. По словам главы регионального следственного управления Вадима Бугаенко, события происходили еще в 2013 году, но материалы дела поступили лишь в 2017-м.

Бугаенко рассказал, что невозможно было установить обстоятельства происходившего и допросить некоторых участников дела, потому что они уехали в другие регионы. Из-за этого в возбуждении уголовного дела постоянно отказывали. Последнее такое решение было принято в апреле 2018 года, передает «РБК Краснодар».

Как сообщали Юга.ру, Владимир Евланов стал мэром Краснодара в 2005 году. Его дважды переизбирали главой города — в 2010 и в 2015 годах. в 2016 году Евланов по предложению губернатора Вениамина Кондратьева баллотировался в Госдуму РФ и стал депутатом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.