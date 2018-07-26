Полиция нашла 5 кг наркотиков в сумке жительницы Ставрополя

В Ставрополе полицейские задержали женщину, которая собиралась продать 5 кг синтетических наркотиков

Полицейские проводили оперативно-разыскные мероприятия по выявлению каналов поставки наркотиков в Ставропольский край. Подозреваемой в причастности к незаконной деятельности оказалась жительница Ставрополя. Ее задержали на улице с сумкой, в которой находились пять пакетов с кристаллическим веществом желтого цвета.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой более 5 кг, из которых можно было изготовить 15 тыс. доз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделе полиции женщина рассказала, что собиралась продавать наркотики, делая закладки на территории Ставрополя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).