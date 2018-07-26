В Крымском районе аварию с четырьмя погибшими устроил сотрудник МВД

В следственном комитете и полиции сообщили, что водителем иномарки, которая столкнулась с «Газелью» в Крымском районе, являлся сотрудник МВД

По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который перевозил людей на полевые работы. Водителем иномарки оказался сотрудник отдела МВД России по Крымскому району.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров «Газели» погибли на месте. Остальных пассажиров госпитализировали, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что полицейский находился за рулем машины в свободное от службы время. Назначена служебная проверка. Отмечается, что руководители этого полицейского будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

По факту проводят проверку.

Как сообщали Юга.ру, 26 июля на 13-ом километре трассы Крымск — Джигинка произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля BMW.