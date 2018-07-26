В Крымском районе в ДТП с «Газелью» и легковушкой погибли четверо

Краснодарский край

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В Крымском районе 26 июля произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля BMW

ДТП случилось в 4:20 на 13-ом километре трассы Крымск — Джигинка. По предварительным данным, легковушка столкнулась пассажирской «Газелью». В результате аварии от травм на месте скончались четыре человека. Пятерых пострадавших госпитализировали. Еще семь человек обратились за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте работают сотрудники ДПС и следователи. Они устанавливают точное число участников и пострадавших в результате ДТП. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

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