В Крымском районе в ДТП с «Газелью» и легковушкой погибли четверо
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Крымском районе 26 июля произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля BMW
ДТП случилось в 4:20 на 13-ом километре трассы Крымск — Джигинка. По предварительным данным, легковушка столкнулась пассажирской «Газелью». В результате аварии от травм на месте скончались четыре человека. Пятерых пострадавших госпитализировали. Еще семь человек обратились за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте работают сотрудники ДПС и следователи. Они устанавливают точное число участников и пострадавших в результате ДТП. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.