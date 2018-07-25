В ГИБДД уточнили число погибших и пострадавших в ДТП под Краснодаром

Краснодарский край

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В аварии, которая произошла между хутором Ленина и станицей Старокорсунской, 25 июля погибли два человека и еще двое получили травмы

В результате столкновения автомобилей Ваз-2107 и Ford Focus погиб мужчина и 16-летняя девушка. 21-летнего водителя отечественного автомобиля и 44-летнего водителя иномарки доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 25 июля на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

Аварии ДТП Краснодар
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В ГИБДД уточнили число погибших и пострадавших в ДТП под Краснодаром
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