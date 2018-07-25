Эскиз реконструкции квартала вокруг ЦУМа в Краснодаре рассмотрел экспертный совет по историческому центру

Член Союза архитекторов России Юрий Щербинин представил эскиз реконструкции квартала в районе Кооперативного рынка в Краснодаре на заседании экспертного совета по историческому центру

На заседании обсудили исторически ценные здания, построенные в границах 9 кварталов центральной части города в период с конца ХIХ до 70-х годов ХХ века. Они ограничены ул. им. Гоголя от ул. им. Кирова до ул. Коммунаров, ул. Коммунаров от ул. им. Гоголя до ул. им. Чапаева, ул. им. Чапаева от ул. Коммунаров до ул. им. Кирова, ул. им. Кирова от ул. им. Чапаева до ул. им. Гоголя, территорией Кооперативного рынка.

На представленном Щербининым эскизе проработана комплексная реновация квартала вокруг ЦУМа, где вместо существующей парковки на углу ул. Красноармейской и им. Гоголя можно создать зеленую зону и впоследствии продлить по ул. им. Гоголя.

«Это эскизный проект квартала, ограниченного ул. им. Гоголя, Красноармейской, Красной и Карасунской вокруг здания ЦУМа. С сохранением требований по высотности зданий и дополнительным созданием пешеходной зеленой зоны. Вот мы сделали такой проект квартала, чтобы можно было сразу увидеть, как может выглядеть реконструированная территория. Это именно тот подход, который нужен для города, для развития центра», — сказал Щербинин.

Что касается территории Кооперативного рынка, эксперты предложили, что целесообразно сохранить три исторических здания, расположенных по ул. Карасунской и ул. Коммунаров, а территория самого рынка нуждается в реконструкции. Для этого должен быть разработан отдельный проект.