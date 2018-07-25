Три человека погибли в аварии под Краснодаром

Краснодарский край

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Между хутором Ленина и станицей Старокорсунской 25 июля столкнулись два легковых автомобиля. Три человека погибли, еще несколько доставлены в больницу

По предварительным данным, в 11:30 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП скончались мужчина и девушка — пассажиры автомобиля ВАЗ-2107. Водителя отечественной легковушки, 21-летнего молодого человека, доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

На месте происшествия образовалась пробка. Движение регулируют сотрудники ГИБДД. Подробности уточняются.

Сегодня, 25 июля в 11:40 на 210 км. трассы «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» (Старокорсунская - хутор Ленина) • По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился 44-летний мужчина. • На месте происшествия от полученных травм погибли мужчина и девушка - пассажиры отечественной легковушки. Их личности сейчас устанавливаются. - Водитель «ВАЗ-2107» доставлен в больницу в тяжелом состоянии. - Также пострадал водитель иномарки, он госпитализирован. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп #Туапсе

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