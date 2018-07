Три человека погибли в аварии под Краснодаром

Сегодня, 25 июля в 11:40 на 210 км. трассы «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» (Старокорсунская - хутор Ленина) • По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился 44-летний мужчина. • На месте происшествия от полученных травм погибли мужчина и девушка - пассажиры отечественной легковушки. Их личности сейчас устанавливаются. - Водитель «ВАЗ-2107» доставлен в больницу в тяжелом состоянии. - Также пострадал водитель иномарки, он госпитализирован. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп #Туапсе

