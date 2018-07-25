Три человека погибли в аварии под Краснодаром

Между хутором Ленина и станицей Старокорсунской 25 июля столкнулись два легковых автомобиля. Три человека погибли, еще несколько доставлены в больницу

По предварительным данным, в 11:30 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП скончались мужчина и девушка — пассажиры автомобиля ВАЗ-2107. Водителя отечественной легковушки, 21-летнего молодого человека, доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

На месте происшествия образовалась пробка. Движение регулируют сотрудники ГИБДД. Подробности уточняются.