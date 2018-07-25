В Краснодаре преподавателя вуза поймали на взятке в 100 тыс. рублей

Преподавателя Кубанского социально-экономического института задержали по подозрению в вымогательстве взятки

По версии спецслужб, за сдачу выпускной квалификационной работы и получение диплома об окончании вуза преподаватель требовал у студента 100 тыс. рублей. Работника института задержали сотрудники УФСБ при получении части денег, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 21 февраля возбудили уголовное дело против ректора Кубанского государственного технологического университета Татьяны Бархатовой.