В России с 26 июля подорожают авиабилеты — «Коммерсантъ»

Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 июля повысит топливный сбор на 200-400 рублей на внутренних рейсах

Топливный сбор вырастет на всех внутренних рейсах, кроме тех, которые осуществляет компания «Победа». На 200 рублей поднимут цены для пассажиров комфорт- и экономкласса, на 400 рублей — для пассажиров бизнес-класса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Аэрофлота» турагентам.

Причиной роста цен стало подорожание авиакеросина на 20% в начале лета. Это связано с повышением цен на нефть и изменениями в мировой экономике. По данным Росавиации, в июне авиационное топливо подорожало в аэропортах в среднем на 2,3% — до 50,8 тыс. рублей за тонну.

Представители крупных сервисов бронирования билетов отметили, что не планируют за свой счет компенсировать подорожание топливного сбора.

Однако не все авиакомпании будут поднимать цены. Президент компании Utair Павел Пермяков рассказал, что «Северный ветер» и Azur Air не планируют повышать стоимость топливного сбора. По его словам, цены на авиабилеты во всех компаниях должны быть одинаковыми для удобства пассажиров. Если «Аэрофлот» повысит стоимость билетов, то Utair придется поступить так же. Затраты на топливо скажутся сильнее к концу года, во второй половине года цены поднимутся на 2-4% по сравнению с показателями 2017 года, рассказал Пермяков.

Как писали Юга.ру, в апреле Министерство финансов РФ предложило повысить налог на добавленную стоимость на авиарейсы, которые следуют через аэропорты Москвы. Это приведет к росту цен на билеты. Предполагается, что такой налоговый маневр могут провести до конца 2022 года.