«Единая Россия» предложила Путину кандидатов на посты глав Дагестана и Ингушетии

Партия «Единая Россия» предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть кандидатуры на посты глав Дагестана и Ингушетии

Генеральный совет «Единой России» выдвинул своими кандидатами главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, говорится в сообщении на сайте партии.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак выразил уверенность, что под руководством Евкурова «Ингушетия и дальше продолжит свое успешное развитие как в экономике, так и в социальной сфере». По мнению Турчака, Владимир Васильев за месяцы работы в качестве врио главы Дагестана проявил себя как эффективный управленец.

По региональному законодательству, руководителей Ингушетии и Дагестана выбирают депутаты парламентов регионов среди кандидатур, внесенных президентом по представлению партий, которые представлены в Госдуме и законодательных собраниях республик. Не позже, чем за 20 дней до дня голосования, президент должен представить в заксобрание трех человек из предложенных ему кандидатур на пост главы региона.

Выборы глав Ингушетии и Дагестана состоятся в единый день голосования — 9 сентября.