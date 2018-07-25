«Единая Россия» предложила Путину кандидатов на посты глав Дагестана и Ингушетии
Партия «Единая Россия» предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть кандидатуры на посты глав Дагестана и Ингушетии
Генеральный совет «Единой России» выдвинул своими кандидатами главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, говорится в сообщении на сайте партии.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак выразил уверенность, что под руководством Евкурова «Ингушетия и дальше продолжит свое успешное развитие как в экономике, так и в социальной сфере». По мнению Турчака, Владимир Васильев за месяцы работы в качестве врио главы Дагестана проявил себя как эффективный управленец.
По региональному законодательству, руководителей Ингушетии и Дагестана выбирают депутаты парламентов регионов среди кандидатур, внесенных президентом по представлению партий, которые представлены в Госдуме и законодательных собраниях республик. Не позже, чем за 20 дней до дня голосования, президент должен представить в заксобрание трех человек из предложенных ему кандидатур на пост главы региона.
Выборы глав Ингушетии и Дагестана состоятся в единый день голосования — 9 сентября.
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Как сообщали Юга.ру, бывший руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Влдадимир Васильев в октябре 2017 года стал врио главы Дагестана. После его назначения в республике начались масштабные проверки и кадровые чистки чиновников.
Юнус-Бек Евкуров руководит Ингушетией с 2013 года. Срок его полномочий истекает осенью 2018 года.
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