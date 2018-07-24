Исследование: россияне покупают 21 литр вина в год

Исследовательский концерн GfK провел анализ и выяснил, что россияне покупают 21 литр алкогольных напитков в год

Результаты исследования были получены по итогам опроса домохозяйств в городах и селах России с апреля 2017 по март 2018 года. Специалисты сравнили показатели за период с апреля 2016 года по март 2017-го. Категория пива не учитывалась.

«Крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86% домохозяйств. В среднем одно домохозяйство покупает 21 литр алкогольных напитков в год. И все чаще россияне отдают предпочтение вину», — говорится в публикации на сайте GfK.

В прошлом году потребление тихих вин выросло на 8,8%. В год на одно домохозяйство приходится 10 литров вина, то есть почти половина годового объема покупки алкоголя. Россияне покупают вино около семи раз в год, за один раз они берут примерно 1,4 литра напитка.

Самый большой оборот на продажах винах делает «Пятерочка». В число самых быстрорастущих сетей по объему продаж вина попали «Красное и Белое», «Лента» и «Перекресток».

Как сообщали Юга.ру, в январе 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России потребление алкоголя за пять-семь лет сократилось на 80%.

По итогам 2017 года продажи фруктовых вин выросли на 72%.