Ростовские гребцы прошли на веслах из Трабзона в Сочи за 28 часов 18 минут

Краснодарский край, Ростовская область, В мире

Распечатать

Спортсмены из Ростова-на-Дону под руководством организатора и участника гребного марафона Сергея Мелихова прошли на веслах по Черному морю от турецкого Трабзона до Сочи за 28 часов 18 минут

Всего они преодолели 289 км. 

«Мы стартовали 20 июля в 22:00 из Трабзона, в Сочи прибыли 22 июля после 2:00. Таким образом, мы установили рекорд России», — сообщил Мелихов на пресс-конференции 22 июля.

По его словам, во время марафона установили еще два достижения для книги рекордов Гиннеса. Это самое быстрое прохождение 50 миль (92,6 км) по открытой воде и самое большое расстояние, пройденное на веслах за 12 часов.

«Первый рекорд — 50 миль по открытой воде — участники преодолели за 7 часов 55 минут. Второй рекорд спортсмены установили, пройдя на веслах за 12 часов 120 км», — сказал Мелихов.

Участники марафона отметили, что им повезло с погодой, практически все время был штиль, несмотря на окружение грозовых фронтов.

Как сообщали Юга.ру, цель проекта — популяризировать спорт и здоровый образ жизни.

Гребля Ростов-на-Дону Сочи Турция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Глава Адыгеи и президент Абхазии договорились о развитии экономического сотрудничества
В Краснодаре за ночь устранили последствия подтоплений на 47 участках
В Адыгее бухгалтеров осудили за хищение у своего работодателя 55 млн рублей
Ростовские гребцы прошли на веслах из Трабзона в Сочи за 28 часов 18 минут
В поселке Яблоновском во время ливня подтопило 132 двора
Росстат: Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 19,3 млн человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале