Ростовские гребцы прошли на веслах из Трабзона в Сочи за 28 часов 18 минут
Спортсмены из Ростова-на-Дону под руководством организатора и участника гребного марафона Сергея Мелихова прошли на веслах по Черному морю от турецкого Трабзона до Сочи за 28 часов 18 минут
Всего они преодолели 289 км.
«Мы стартовали 20 июля в 22:00 из Трабзона, в Сочи прибыли 22 июля после 2:00. Таким образом, мы установили рекорд России», — сообщил Мелихов на пресс-конференции 22 июля.
По его словам, во время марафона установили еще два достижения для книги рекордов Гиннеса. Это самое быстрое прохождение 50 миль (92,6 км) по открытой воде и самое большое расстояние, пройденное на веслах за 12 часов.
«Первый рекорд — 50 миль по открытой воде — участники преодолели за 7 часов 55 минут. Второй рекорд спортсмены установили, пройдя на веслах за 12 часов 120 км», — сказал Мелихов.
Участники марафона отметили, что им повезло с погодой, практически все время был штиль, несмотря на окружение грозовых фронтов.
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