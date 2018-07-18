Ростовские гребцы отправятся по Черному морю из Сочи в Трабзон

Спортсмены из Ростова-на-Дону под руководством инициатора гребного марафона Сергея Мелихова намерены пройти на веслах Черное море от турецкого Трабзона до Сочи

Об этом Мелихов сообщил на пресс-конференции в Сочи 18 июля.

«Мы сегодня отходим в Турцию. Шесть месяцев подготовки грибного марафона позади, мы проделали колоссальную работу. Нам предстоит через несколько дней пройти 300 км по открытому морю. До нас в Черном море этого никто никогда не делал», — отметил инициатор марафона.

Он подчеркнул, что цель проекта — популяризировать спорт и здоровый образ жизни.

«Мы сами спортсмены, уже не один десяток лет занимаемся академической греблей. Нас воспитал спорт», — сказал Мелихов.

Гребцы будут стремиться установить два мировых рекорда: самое быстрое прохождение 100 км по открытой воде и самое большое расстояние, пройденное за 12 часов.

«Третий — рекорд России — от порта до порта 300 км — самое минимальное время прохождения. В нашей команде профессиональные гребцы, участники Олимпийских игр, чемпионы Европы и призеры мировых первенств, чемпионы России, которые прошли не одну тысячу километров на тренировках, кто-то из ребят посчитал, что за время тренировок он два раза прошел на лодке вокруг земли и намотал 86 тыс. км», — заключил инициатор марафона.