«Ростов-арена» будет содержаться на средства федерального бюджета до 2020 года

Стадион «Ростов-Арена» до 2020 года будет финансироваться из средств федерального бюджета, его годовое содержание составит около 330 млн в год. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев

«Функционировать стадион до 2020 года будет за счет федерального бюджета. Пока решается вопрос о том, будут ли перекрываться улицы во время матчей ФК "Ростов". Если на стадион будет приходить 10-15 тыс человек, то нет смысла ограничивать движение. Вопрос с шаттлами пока не решен, если будет потребность, то запустим их. За время ЧМ шаттлы перевезли более 200 тыс. человек. Это эффективный механизм», — сказал Кушнарев.

Градоначальник также отметил, что из числа городских чиновников «по итогам ЧМ уволенных нет».

Как писали Юга.ру, президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что «Ростов Арена», построенная к ЧМ-2018 и рассчитанная на 45 тыс. зрителей, станет домашним стадионом для ростовской команды.

После мундиаля в течение двух лет стадион перейдет из федеральной в региональную собственность.