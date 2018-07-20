В Адыгее состоится Майкопский международный кинофестиваль

В столице Адыгеи с 20 по 22 июля будет проходить II Майкопский международный фильм-фестиваль

В конкурсной программе примут участие 40 фильмов и 1 сценарий «Живая душа», прошедшие официальный отбор. Всего было подано 187 заявок из 19 стран.

«Особо радует большое количество российских фильмов и студенческих работ выпускников киношкол из разных городов России. Отбор прошли самые лучшие и интересные фильмы. В программу вошли художественные, короткометражные, документальные и музыкальные фильмы, а также мультфильмы. Открывается конкурсный показ короткометражным фильмом "Ева"», — рассказал порталу Юга.ру организатор фестиваля Виталий Карякин.

Все эти фильмы будут показывать с 15:00 до 22:00 в режиме нон-стоп в Майкопе в зале кафе «Домик», вход бесплатный. После каждого показа с участием создателей фильма будет проходить обсуждение и голосование по десяти номинациям. Также предусмотрены специальный приз жюри и приз зрительских симпатий.

22 июля состоится церемония награждения и торжественное закрытие фестиваля, а также фуршет для всех желающих.

Это фестивальное движение зародилось недавно. Фестивали проводятся пять раз в год — в Майкопе, в Сочи, Феодосии, Санкт-Петербурге и Надыме. В следующем году театральные фестивали планирует провести Автономная некоммерческая организация в сфере развития искусств «Фестиваль Плюс», которая выступила организатором фестиваля в Майкопе.