На Кубани мужчине предъявили обвинение в убийстве экс-футболиста ингушского «Ангушта»

Краснодарский край

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В Кропоткине местного жителя обвинили в убийстве Тазира Кариева

По версии следствия, убийство случилось 8 июля в кафе Кропоткина. Между 29-летним молодым человеком и одним из посетителей кафе произошел конфликт, посетитель получил побои. Избитый мужчина позвонил своему 60-летнему отцу, который приехал в кафе с пистолетом и выстрелил в обидчика, причинив ему ранение головы, туловища и бедра. От полученных травм молодой человек скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В тот же день 60-летний местный житель был задержан. Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, бывшего игрока ингушского ФК «Ангушт» Тазира Кариева застрелили в результате конфликта в Кропоткине.

Кавказский район Убийство
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