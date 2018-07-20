На Кубани мужчине предъявили обвинение в убийстве экс-футболиста ингушского «Ангушта»

В Кропоткине местного жителя обвинили в убийстве Тазира Кариева

По версии следствия, убийство случилось 8 июля в кафе Кропоткина. Между 29-летним молодым человеком и одним из посетителей кафе произошел конфликт, посетитель получил побои. Избитый мужчина позвонил своему 60-летнему отцу, который приехал в кафе с пистолетом и выстрелил в обидчика, причинив ему ранение головы, туловища и бедра. От полученных травм молодой человек скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В тот же день 60-летний местный житель был задержан. Ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, бывшего игрока ингушского ФК «Ангушт» Тазира Кариева застрелили в результате конфликта в Кропоткине.