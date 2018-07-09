В Кропоткине застрелили экс-футболиста ингушского «Ангушта»

Бывший игрок ингушского ФК «Ангушт» Тазир Кариев убит в результате конфликта в Кропоткине

Инцидент произошел 7 июля возле одного из городских кафе. По информации НТВ, у 29-летнего Кариева произошел конфликт с местными жителями — сыном и отцом Золотухиными. Один из них в ходе ссоры выстрелил в спортсмена, тот скончался на месте.

По словам источника ТАСС, Кариев подрался с мужчиной в самом заведении, где проводил время с друзьями, а уже наутро отец последнего встретил экс-футболиста на улице и выстрелил в него.

В СКР по Краснодарскому краю сообщили о задержании подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Кариев был похоронен на родине — в Ингушетии.

Информация о гибели Кариева опубликована также и на сайте «Ангушта». За клуб он выступал с 2009 по 2015 год, играя на позиции крайнего полузащитника. Провел за клуб 104 матча и забил 15 голов.