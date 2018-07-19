РЖД планирует связать ростовский аэропорт Платов с Краснодаром и Адлером

РЖД планирует запустить скоростной поезд от ростовского аэропорта Платов до Краснодара и Адлера

До 2025 года РЖД хочет вложить 40 млрд рублей в развитие инфраструктуры на полигоне Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области.

Общая протяженность строительства путей в донском регионе составит 62 км.

«Сейчас прорабатывается проект строительства высокоскоростной магистрали аэропорт Платов — Краснодар с последующим продлением до Адлера. Расчетная скорость движения скоростного поезда на этом маршруте составит 400 км/ч», — цитирует портал Don24 начальника СКЖД Владимира Пястолова.

По данным РЖД, за прошлый год в Ростовской области ж/д транспорт перевез 15,4 млн пассажиров.

Как сообщали Юга.ру, в конце апреля вечерний электропоезд, который ездит из Ростова-на-Дону в Краснодар, продлили до Туапсе.

В начале июля между Ростовом и Новороссийском пустили новый электропоезд «Ласточка», который курсирует через станцию Протока в Славянске-на-Кубани.